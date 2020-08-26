شكرا لقرائتكم حازم إمام: رمضان صبحى لم يوقع حتى الآن على عقود بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن رمضان صبحى قائد المنتخب الاوليمبى والأهلى السابق يضع الانتقال لبيراميدز فى ثانى أولوياته، مؤكداً أن العفيجى لم يوقع حتى الأن للفريق السماوى، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"معلوماتى الشخصية وعرفتها من رمضان صبحى نفسه أنه عايز يحترف ، ولم يوقع لبيراميدز حتى الان ، ومتمسك بالحصول على عرض احترافى ويضع الانضمام لبيراميدز فى المرتبة الثانية حال عدم وصول عرض احتراف مميز له".

ويضيف الثعلب الصغير :" رمضان صبحى مستواه تطور بطريقة مذهلة فى الفترة الأخيرة أصبح أكثر نضجاً وبلغة الكورة بقى لاعب تقيل يرجح كفة أى فرقة يلعبها ، وطبعا سمعنا عن مفاوضات الزمالك لضمه وبالفعل سيكون إضافة رائعة للفريق الأبيض لو كانت الصفقة تمت".

وعن أحمد فتحى قال حازم إمام :"فى رأيى أحمد فتحى يلعب على أى حد ياجماعة ، مفيش لاعب فى مصر يقعد أحمد فتحى ، وفتحى هيكسر الدنيا فى أى مكان يروحه ، والاهلى لازم يستفيد من قلب وروح وخبرة أحمد فتحى لأخر لحظة فى عقده"

وعن بادجى قال الثعلب الصغير:"دماغه رائعة بس محتاج يطور مهارات قدمه حتى يصبح مهاجم متكامل".

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وعن الاهلى قال حازم إمام :"ياجماعة مفيش حاجة إسمها مؤمرات ، لو الزمالك خسر القمة كانت الدنيا هتولع عنده ، معروف أن الهزيمة بتجيب مشاكل والفوز بيغطى على أى سلبيات ، يبقى الصح نقفل على نفسنا ونلم الفرقة ونرجع نكسب تانى".

وفى وقت سابق ، أكد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق، أن هناك بعض أبناء النادي خالفوا مبادئ القلعة الحمراء التي تربوا عليها في الفترة الأخيرة وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية: بعض أبناء النادي خرج بعد الهزيمة ليقول أن هناك مشكلة في تعاقدات الأهلي في وسائل الاعلام، هل اتعلمت كدة في الأهلي ؟، واصل: عندما اتخذت قرار الرحيل أعلنت بعض الأسباب ورفض إعلان البعض الآخر، ولن أتحدث عنها حتى ولو كانت ستنصفني، لأنها قد تشير إلى عيب في النادي.

أضاف: عندما قلت الأولوية لرباط العائلة، بمعنى ما كنت لأخرج لأقول رأي في رحيل رمضان لبيراميدز لأنني لو قولت أنني رفضت قراره ما كنت لأستطيع النظر في عينه وعين شقيقتي ولو قلت العكس لم تكن الجماهير لتنصفني ، وقال: الأهلي ليس مؤسسة خيرية وعندما تم ترشيحي لوظيفة مدير الكرة هذا شكل ضغط عليا، بسبب أن البعض طالبني بالاعتزال.

استكمل: أمير توفيق هو أول شخص عرف أن بيراميدز يفاوض رمضان صبحي، بعد ذلك نادر شوقي وكيل رمضان وكنت أنا ثالث شخص يعلم بهذا الأمر، وكابتن إكرامي الكبير لم يكن يعلم أصلاً واللي عنده معلومة يقول.