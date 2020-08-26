شكرا لقرائتكم الحارس الإسباني رينا يصل إلى روما للتوقيع مع لاتسيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر لاتسيو صورة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" لوصول الحارس الإسباني بيبي رينا إلى المطار لإكمال انتقاله للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قادما من ميلان.

وذكرت محطة "سكاي" الإيطالية، أن حارس ليفربول وأحد أعضاء منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم 2010 السابق سيخضع لفحوص طبية قبل إتمام الصفقة.

وانضم الحارس البالغ عمره 37 عاما إلى ميلان في 2018 بعد ثلاث سنوات في نابولي، وقضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى أستون فيلا الإنجليزي لتعويض المصاب توم هيتون.

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وقضى رينا ثمانية مواسم مع ليفربول وفاز بجائزة القفاز الذهبي بالدوري الانجليزي الممتاز والتي تمنح لأكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه وذلك في أول ثلاثة مواسم له مع النادي.

وقال ماركو بارولو لاعب وسط لاتسيو في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: رينا سيجلب لنا الجاذبية والشخصية والخبرة وهذا الفريق يعمل منذ سنوات من أجل التطور.

وأنهى لاتسيو الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري وتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.