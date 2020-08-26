شكرا لقرائتكم فاردي يمدد عقده مع ليستر حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مدد نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء عقد مهاجمه جيمي فاردي، ليظل اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2023 .

وكان فاردي، 33 عاما، الذي توج بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي برصيد 23 هدفا، ساعد ليستر سيتي في إحراز المركز الخامس بالدوري، كما توج معه باللقب في عام 2016 .

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وقال فاردي في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت :"من الصعب وصف الرحلة التي قطعتها مع هذا النادي، ورغم أننا أنجزنا الكثير معا بالفعل، أدرك أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيقه مع هذا الفريق."

وأضاف :"لدينا فريق رائع، اعتقد أنه قادر على التحسن بشكل أكبر، ولا أطيق انتظار رؤية ما يمكننا تحقيقه معا في الأعوام المقبلة."

وكان فاردي انضم لليستر سيتي قادما من فريق فليتوود تاون المغمور، وسجل 24 هدفا في الموسم الذي توج خلاله ليستر سيتي بلقب الدوري الممتاز، التتويج الذي شكل واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ المسابقة.