شادي محمد يحذر: مروان محسن هيتحول لمؤمن زكريا.. ويكشف الأسباب!

تعرض مروان محسن مهاجم الأهلى لموجة من الانتقادات طوال الأيام الماضية، وتحديداً بعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى فاز فيها الأخير بثلاثة أهداف لهدف بالدورى، ووجه كثيرون سهام النقد للمهاجم الدولى لاسيما بعدما ظهر فى إحدى الهجمات للأهلى يعود للخلف تاركاً فرصة تسجيل هدف التعادل لفريقه ظنّاً منه أن الكرة "تسلل".

الحملة التى تعرض لها مروان محسن كانت قاسية وصعبة للغاية، خاصة أنها جاءت من كثيرين، سواء عبر منصّات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أو الخبراء أو زملاء سابقين لمروان فى الملاعب، فيما ظهر البعض مُدافعاً عن اللاعب مُطالبين بضرورة عدم "ذبحه" كروياً.



رفض شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق الهجوم القاسي على مروان محسن لاعب النادي الأهلي خاصة بعد تركه للكرة في مباراة الزمالك وهو داخل منطقة جزاء الأبيض على الرغم من وضعيته السليمة وعدم وجوده في منطقة التسلل.

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وقال شادي محمد خلال ظهوره ببرنامج ملعب أون رفقة الإعلامي أحمد شوبير: الهجوم على مروان محسن قاسي ومبالغ فيه بعض الشئ، وبقولهم إتقوا الله وشوفوا الضغوطات وصلت مؤمن زكريا لإيه".

وتابع: "وجود أي شخص في أي مكان داخل النادي الأهلي يجعله له قيمة في المجتمع".

وعن الهجوم على النادي الأهلي عقب خسارة القمة قال : "الهجوم على النادي الأهلي من بعد المباراة حاد وغير مبرر، ده الأهلي متصدر الدوري!"

وأكمل: "الدوري محسوم للأهلي من الدور الأول ولو كان العكس كان ممكن نتكلم وإرجعوا للتاريخ، الأهلي كان متأخر 13 نقطة وخدناه"