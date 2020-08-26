تطور جديد في صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كشف نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، حازم إمام، عن تطورات جديدة في صفقة انتقال قائد المنتخب الأولمبي ولاعب الأهلي السابق، رمضان صبحي، إلى نادي بيراميدز.

وقال إمام، خلال برنامجه "وان تو" المذاع عبر إذاعة "أون سبورت إف إم، اليوم الأربعاء، إن رمضان صبحي يضع الانتقال لبيراميدز "في ثاني أولوياته".

وأكد حازم إمام أن رمضان لم يوقع حتى الآن على عقود انضمامه إلى بيراميدز، مشيراً إلى أنه ووفقاً لمعلوماته، التي حصل عليها من "العفيجي" شخصياً، أن قائد المنتخب الأولمبي يرغب في الاحتراف أكثر من الانضمام إلى بيراميدز.

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وأكد نجم الزمالك السابق أن رمضان صبحي متمسك بالحصول على عرض احترافي من الخارج، واضعاً بيراميدز في المرتبة الثانية حال عدم وصول عرض احتراف مميز له.

وأضاف "الثعلب الصغير" أن رمضان صبحي مستواه تطور بطريقة مذهلة في الفترة الأخيرة وأصبح أكثر نضجاً، يمكنه ترجيح كفة أي فريق يلعب بصفوفه.

يشار إلى أن رمضان صبحي فضل الانضمام لبيراميدز، ورفض الاستمرار مع الأهلي، بعد نهاية إعارته والرحيل إلى نادي هدرسفيلد الإنجليزي بعدما تلقى عرضًا من بيراميدز، بالحصول على مبلغ 90 مليون جنيه، خلال 3 سنوات.