بعد واقعة رمضان صبحي وإصابة محمود متولي.. الأهلي يقرر عودة 3 معارين من «الجونة وطلائع الجيش وسموحة»

بعد واقعة رمضان صبحي والازمة التى ظهرت بعد رغبة اللاعب في التعاقد مع نادي بيراميدز، والإصابات التى لحقت بكثير من عناصر الفريق المميزين وآخرهم محمود متولي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن الأهلي سيستعيد خدمات العديد من لاعبيه المعارين، وهم عمار حمدي من طلائع الجيش، وأكرم توفيق من فريق الجونة.

وأوضح "شوبير" في برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت إف إم"، أن احتمالية كبيرة لاستعادة خدمات محمد عبد المنعم، المعار إلى نادي سموحة، حيث يلعب في مركز المساك، والذي يعاني فيه الأهلي من نقص شديد بسبب الإصابات، التي ضربت الفريق في هذا الخط، وأخرها محمود متولي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وفي السياق ذاته، أعرب أحمد شوبير، عن شكره وامتنانه لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بعدما قام بزيارة مؤمن زكريا لاعب الأهلي في بيته.

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ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر، يصيب الأعصاب، وهو ما أجبر اللاعب على الابتعاد عن كرة القدم، وبدء تلقي العلاج المكلف حتى لا تتدهور حالته.

وأوضح "شوبير" أن زيارة أشرف صبحي لها أثرا كبيرا للغاية في تحسن الحالة النفسية لمؤمن زكريا.

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن "مؤمن" جلس مع الوزير، وروى له تفاصيل مرضه وتطورات حالته، ومدى حاجته للأموال لتغطية تكاليف علاجه.

عمار وأكرم وعبد المنعم الأقرب للعودة في الموسم الجديد

وأكد "شوبير" أن حديث مؤمن زكريا، دفع أشرف صبحي، للتواصل مع إدارة الأهلي، من أجل الإسراع في الإجراءات، وصرف قيمة ما تبقى من عقد اللاعب من أجل المساهمة في علاجه.