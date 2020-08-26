موندو: بارتوميو يرغب في التحدث مع ميسي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يرغب في التحدث مع ليونيل ميسي اليوم الأربعاء لحسم موقفه من مغادرة كامب نو.

وأرسل ميسي فاكسا رسميا لنادي برشلونة أمس الثلاثاء، أعرب خلاله عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن بارتوميو قد يتحدث مع ميسي وجهًا لوجه ليؤكد على رغبة النادي في الإبقاء على خدمات "ليو" حتى نهاية الموسم المقبل.

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وأضافت الصحيفة نقلًا عن برنامج "توت كوستا" المذاع عبر راديو كتالونية، فإن بارتوميو يمكن أن يلتقي مع المهاجم الأرجنتيني "اليوم" لسماع قراره بمغادرة النادي.

وكان رامون بلانيس المدير الرياضي لبرشلونة، قد أكد ظهر اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي لتقديم فرانسيسكو ترينكاو، أن برشلونة لا يفكر في رحيل ميسي مؤكدًا أن قائد الفريق الكتالوني هو مستقبل النادي.

وقبل قليل، أكدت الإذاعة الكتالونية أن مسؤلي برشلونة واثقون من موقفهم القانوني بشأن رحيل ميسي، حيث كان ينبغي على الأرجنتيني إبلاغ المسئولين برغبته في تفعيل بند الرحيل المجاني قبل نهايته بـ20 يومًا وهو ما لم يحدث.