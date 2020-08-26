تقارير توضح.. هل يرحل ميسي مجانًا عن برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قالت إذاعة راديو كتالونيا، إن برشلونة يدرك تمامًا أنه لن يستطيع منع ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني من الرحيل عن كامب نو خلال الفترة المقبلة.

وأرسل ميسي فاكسا رسميا لنادي برشلونة أمس الثلاثاء، أعرب خلاله عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

وفقًا للإذاعة الكاتالونية، فإن مجلس إدارة برشلونة ليس على استعداد للسماح لميسي بالرحيل المجاني، ويرغبون في الحصول على مقابل مادي كبير مقابل الموافقة على بيعه.

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وأشارت راديو كتالونيا إلى أن مسئولي برشلونة يرغبون في الحصول على أكثر من 222 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي التي دفعها باريس للإفراج عن نيمار في 2017) مقابل الاستغناء عن خدمات ليو.

وأضافت أنه من الناحية القانونية، يشعر برشلونة أنهم في وضع جيد، فاللاعب الأرجنتيني لديه بند في عقده يسمح له بالمغادرة مجانًا شريطة أن يخبر النادي بقراره قبل 20 يومًا (من نهاية الموسم في 30 يونيو) أي في العاشر من الشهر المذكور وهو ما لم يتم.

وفي حالة استند ممثلو ميسي على أن نهاية الموسم كانت في الثالث والعشرين من شهر أغسطس (نهائي دوري أبطال أوروبا) فكان من المفترض أن يبلغ ميسي إدارة ناديه بالرحيل قبل 20 يومًا (أي في الثالث من أغسطس) وهو ما لم يتم أيضًا.

في الوقت ذاته، أشارت الإذاعة الكتالونية إلى أن برشلونة واثق من انتصاره "قانونيًا" وأن ميسي لن يستطع مغادرة النادي بشكل مجاني، وبدلاً من تهديده باتخاذ إجراءات قانونية، فإن النادي على استعداد للحصول على أكثر من 222 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل القائد الأرجنتيني باعتباره أغلى لاعب في الكوكب.