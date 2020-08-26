مصدر: كاف حدد مواعيد وملاعب مباراتي الأهلي والزمالك بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

قال مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خاطب الجبلاية بمواعيد وملعبي مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات الخليج 365 اليوم الأربعاء أن كاف اخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي الأهلي أمام الوداد المغربي، حيث سيكون الذهاب يوم 26 سبتمبر على أن تكون العودة يوم 3 أكتوبر.

وأكمل المصدر ان الأهلي سيواجه الوداد على ملعبه الأهلي WE السلام.

وفي نفس السياق أخطر الكاف اتحاد الكرة أن الزمالك سيواجه فريق الرجاء المغربي على ستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية وستكون مباراة العودة يوم 2 أكتوبر وستكون مباراة الذهاب يوم 25 من من الشهر الجاري.