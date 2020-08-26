رسميًا.. المقاولون العرب يعلن إذاعة مباراته ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، إذاعة مباراة الفريق ضد الزمالك بدوري we المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو"، قال عادل: "تم التفاوض مع الشركة الراعية للدوري المصري صباح اليوم الاربعاء، وتمت تسوية الأمور المالية".

وأضاف: "وافقنا على إذاعة مباراتنا ضد الزمالك بالدوري".

وكان المقاولون العرب قد سبق وأكد لمصراوي عدم إذاعة مباراته ضد الزمالك بعد استنزاف كافة المحاولات مع الشركة الراعية والتي تتقاعس عن صرف مستحقات النادي المتأخرة في ظل الالتزامات المادية الكبيرة على النادي على حد قوله.