الإنتاج الحربي: مختار مختار تراجع عن قرار الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، إن المدير الفني للفريق مختار مختار تراجع عن قرار الاستقالة وأنه مستمر مع الفريق.
وكان مختار مختار قد أكد عزمه الرحيل عن الإنتاج بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز لحساب الجولة 22 من عمر دوري WE المصري.
وأضاف مهدي من خلال تصريحات لبرنامج ملعب الصقر والذي يقدمه أحمد حسن: "مختار مختار كانت تصريحاته مجرد عصبية زائدة ومجرد نرفزة ولا نتعامل بالقطعة، ومتمسكين باستمراره في الموسم الجاري، وقد تحدثت معه وتراجع عن قراره وسيكمل مسيرته بشكل طبيعي".
وأكمل أن الفريق عانى بعد إصابات كورونا وأنه حدث خلل في المعسكر وأن ذلك أثر على الجانب الفني.
وقال: "لدينا 24 نقطة ولدينا مباراة إف سي مصر لو فزنا سنصل إلى 27 نقطة ونصل للمركز السابع".
ونفى أن يكون هناك أي عروض رسمية جانب النادي الأهلي للحصول على خدمات الحارس عامر عامر، مؤكدًا أن النادي لن يقف في طريق اللاعب.
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