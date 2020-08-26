أبوجريشة: أين رئيس الإسماعيلي.. ولمَ العناد ضد أبناء النادي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فتح محمد صلاح أبوجريشة نجم النادي الإسماعيلي السابق، النار على مجلس إدارة الدراويش، مؤكدًا أن الفريق الأصفر وصل إلى مرحلة سيئة خلال الفترة الماضية.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال أبوجريشة: "نجاح أي منظومة إدارية يعتمد على مجلس الإدارة، الجهاز الفني ثم اللاعبين، والجماهير هي من تقيم الأمور".

وأضاف: "وصلنا لمرحلة سيئة، وهناك تراجع إداري كبير داخل النادي، البعض يوجه اللوم للاعبين، أنا أوجه اللوم لرئيس النادي، فهو السبب الأول فيما يحدث، منذ 7 شهور وهو بعيد عن الإسماعيلي".

Advertisements

وتابع: "أين أعضاء مجلس الإدارة؟، النادي يُدار بواسطة 4 أفراد فقط، أين لجنة الكرة التي تتولي إدارة القطاع؟".

وواصل: "هناك حالة تعتيم كبيرة عما يحدث داخل النادي، أتمنى أن يقود الاسماعيلي مدير فني من أبناء النادي لانتشال الفريق من الكبوة التي يمر بها، هناك مدربين مميزين أمثال حمزة الجمل، أبوطالب العيسوي، أحمد العجوز وعماد سليمان".

وأتم: "هناك حالة عناد ضد أبناء الإسماعيلي، رموز النادي بإمكانهم إنجاح المنظومة وإعادة الفريق للمسار الصحيح".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري we المصري برصيد 24 نقطة.