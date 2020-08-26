فولهام يأمل في ضم نجم نوتنجهام فوريست

يأمل نادي فولهام الإنجليزي فى نجاح مفاوضاته مع ماتي كاش لاعب وسط نوتنجهام فوريست بعد عرضهم 10 ملايين إسترليني لضمه. ويستهدف سكوت باركر، مدرب فولهام ماتي كاش كواحد من أهدافه ذات الأولوية. يطالب نوتنجهام فوريست بمبلغ 15 مليون جنية Advertisements إسترليني للاستغناء عن أحد أفضل اللاعبين في التشامبيون شيب الموسم الماضى. إسترليني للاستغناء عن أحد أفضل اللاعبين في التشامبيون شيب الموسم الماضى. وبحسب صحيفة تليغراف، أظهر ويست هام يونايتد، وأستون فيلا أيضاً إهتماماً بخريج أكاديمية نوتنجهام فوريست، ولكن يعتبر فولهام هو المرشح الأبرز للتوقيع معه فى الأيام القليلة المقبلة. فولهام هو المرشح الأبرز للتوقيع معه فى الأيام القليلة المقبلة. وكان قد فشل شيفيلد يونايتد فى التوقيع مع اللاعب عندما عرض مبلغ 10 مليون جنية إسترليني لضمه إليهم فى سوق الانتقالات الحالية. يذكر أن نادي فولهام الإنجليزي قد صعد إلي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام بعد موسم واحد في التشامبيونشيب.

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