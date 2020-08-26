شاهد بث مباشر لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخلت من صالح جمعة بعدما كانت هناك انباء تشير إلى عودته ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

من ناحية أخرى ، وضع خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلى بالتنسيق مع التشيكي بروكيتش المدير الفنى للقطاع خطة متكاملة لتطوير منظومة الناشئين، لإمداد فريق الكرة الأول

بالعناصر المميزة خلال السنوات المقبلة من ناحية، وتسويق بعض اللاعبين من خلال بيعهم وتحقيق ربح مادى نظير بيعهم أو استعارتهم من ناحية أخرى.

وشكل خالد بيبو لجنة لتطوير الأوضاع فى القطاع وفقاً للخطة التى حددتها لجنة التخطيط للكرة بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادى، وتمت مناقشة سُبل تطوير القطاع طوال الفترة الماضية، وتضم اللجنة التى تقرر تشكيلها مؤخرا بالأهلى كلاً من: خالد بيبو وبروكيتش ومدربى الفرق الخمسة فى قطاع الناشئين، وهم: عمرو أنور، المدير الفنى لفريق 99، وياسر رضوان، المدير الفنى لفريق 2001، ومحمد شرف المدير الفنى لفريق 2003، وشريف عبد

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الفضيل، المدير الفنى لفريق 2005، وسيد غريب المدير الفنى لفريق 2006.

وتعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على تقييم جميع فرق القطاع، وانتقاء المواهب المُتميزة والتى تصلح لأن تُمثل الأهلى فى السنوات المقبلة، ويتم تصعيدها للفريق الأول بما يتناسب مع شخصية البطل والتحلّي بروح القيادة والأخلاق العالية بجانب الإمكانات الفنية المُتميّزة، وهى السمات التى تُميّز الأهلى عبر تاريخه.

واستقر مسئولو الأهلى على تعديل اللائحة المالية للمدربين واللاعبين، وإعادة تهيئة استراحة الناشئين، والاهتمام بالملاعب، بجانب منح مدربى القطاع دورات تثقيفية، لمواكبة أحدث طرق التدريب فى العالم، وتوفير جميع سُبل النجاح لجميع أفراد منظومة القطاع، بهدف إفراز عناصر جيدة قادرة على تحقيق البطولات فى جميع المراحل العمرية بالقطاع، بجانب تصعيد مواهب جيدة وأصحاب شخصية قوية للفريق الأول.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر