سيرينا ويليامز تودع دورة سينسيناتي للتنس مبكرًا

خسرت الأمريكية المخضرمة في التنس سيرينا وليامز أمام اليونانية ماريا ساكاري لتودع دورة سينسيناتي، إحدى دورات البريمير الإلزامية للسيدات، وتوقف مسيرتها عند ثمن نهائي البطولة.

وبعد أن انتهى مشوارها عند الدور ربع النهائي لدورة ليكزينجتون الأمريكية منتصف الشهر الحالي على

يد مواطنتها شيلبي رودرجز، كانت الأسطورة سيرينا وليامز، البالغة 38 عامًا، تمني النفس بالذهاب بعيدًا في سينسيناتي من أجل أن تستعد بأفضل طريقة لبطولة فلاشينج ميدوز، حيث ستسعى إلى لقبها الـ24 في الجراند سلام.

وكانت قد توجت ببطولة أستراليا المفتوحة أوائل 2017، وهي حامل بمولودتها الأولى.

و بدت سيرينا منهكة تماما، لاسيما أنها احتاجت إلى ساعتين و48 دقيقة للفوز بمباراتها الأولى ضد الهولندية أرانتشا روس، في أطول لقاء تخوضه منذ 2012.

وخسرت سيرينا مواجهتها مع ساكاري بعد ساعتين و17 دقيقة بالنتيجة 7-5 و6-7 (5-7) و1-6.