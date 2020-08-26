فتحت العديد من الأندية خزائنها للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد قراره بالحيل عن برشلونة الإسباني، وعلى رأس تلك الأندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد.
ونشرت شبكة "ESPN" خبرًا لتفاصيل خطة مانشستر سيتي للتعاقد من ميسي ليعود الليو للعب منجديد تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا في حال موافقته على العرض.
يدرس مانشستر سيتي عرض عقد طويل الأجل لليونيل ميسي، يجعله ينتقل إلى نادي نيويورك سيتي، بعد قضائه ثلاث سنوات في مانشستر، بنفس راتبه فيالبلوجرانا.
كما يمكن لميسي أيضاً من خلال ذلك العرض أن يكون سفيراً لمجموعة السيتي لكرة القدم وهي الشركة التي تمتلك عددًا من الأندية بجميع أنحاء العالم بما فيهم ناديي مانشستر سيتي ونيويورك سيتي.
ويسعى السيتي للحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، وستزيد فرص النادي في تحقيق البطولة خصوصا في حال النجاح في ضم البرغوث.
كانت هذه تفاصيل خبر خطة مانشستر سيتي لخطف ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.