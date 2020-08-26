خطة مانشستر سيتي لخطف ميسي

فتحت العديد من الأندية خزائنها للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد قراره بالحيل عن برشلونة الإسباني، وعلى رأس تلك الأندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد.

ونشرت شبكة "ESPN" خبرًا لتفاصيل خطة مانشستر سيتي للتعاقد من ميسي ليعود الليو للعب من

جديد تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا في حال موافقته على العرض.

يدرس مانشستر سيتي عرض عقد طويل الأجل لليونيل ميسي، يجعله ينتقل إلى نادي نيويورك سيتي، بعد قضائه ثلاث سنوات في مانشستر، بنفس راتبه في

البلوجرانا.

كما يمكن لميسي أيضاً من خلال ذلك العرض أن يكون سفيراً لمجموعة السيتي لكرة القدم وهي الشركة التي تمتلك عددًا من الأندية بجميع أنحاء العالم بما فيهم ناديي مانشستر سيتي ونيويورك سيتي.

ويسعى السيتي للحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، وستزيد فرص النادي في تحقيق البطولة خصوصا في حال النجاح في ضم البرغوث.