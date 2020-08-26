بث مباشر.. مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

يستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الجونة، في مباراة مهمة وقوية بين الفريقين، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري.

كان النادي الأهلي تعرض لهزيمة قاسية على يد فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري المصري.

ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلي لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق في صدارة جدول المسابقة الذي يحتلها الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة.

عقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها

على الثقة التامة في اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خصوصًا أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.

ويغيب عن صفوف الأهلي ضد الجونة، كل من: رمضان صبحي المنتهية إعارته للفريق، محمود عبد المنعم كهربا تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، وليد سليمان، حسين الشحات ومحمود متولي بسبب الإصابة بينما يستعد الأهلي خدمات أحمد الشيخ بعد شفائه من الإصابة.

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وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الجونة كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومصطفي شوبير.

على الجانب الآخر يدخل الجونة المباراة وهو يمر بحالة من عدم الاتزان، خصوصًا أن نتائج الفريق منذ استئناف بطولة الدوري جاءت سلبية، وآخرها الخسارة في الجولة الماضية أمام نادي مصر بهدف نظيف، ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر