قرار جديد من ميسي يُعجل برحيله عن برشلونة

أعلن رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، أن نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي أبلغ النادي بعدم حضوره إلى التدريبات، وأنهم يبحثون عن أفضل حل للنادي ولميسي فى قضية الانفصال بينهما.

قال بلانيس الذي تم تعيينه حديثاً خلفاً لإريك أبيدال المُقال الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر تقديم ترينكاو اللاعب البرتغالي المنضم أخيراً للفريق: "ميسي أبلغنا بأنه لن يحضر للتدريب (يجب أن يجتاز فحص فيروس كورونا المستجد يوم الأحد قبل

استئناف التدريبات يوم الإثنين)".

وأضاف: "لكن كل المحادثات ستبقى بين الطرفين (النادي واللاعب) ولن نتحدث بشأن ما يقال احترامًا، لأننا نضع كل جهودنا في هذا الحوار".

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وتابع: "يجب أن يكون هناك احترام كبير لميسي ولتاريخه، لا نفكر في أي بند لفسخ عقده، زواج ميسي وبرشلونة جلب الكثير للطرفين (النادي واللاعب)، الكثير من الفرح للجماهير، نعمل على إقناع

ميسي لإيجاد أفضل حل لبرشلونة ولميسي".

وأكمل حديثه قائلاً: "هذه ليست مشاجرة بين ميسي وبرشلونة، ولا يستحق أي منهما ذلك، نحن نعمل على بناء برشلونة بعقلية الفائز، لا يوجد انقسام داخل النادي على ليو (ميسي)، كل من يعرف كرة القدم يريده أن يبقى هنا ليفوز مرة أخرى، إنه لاعب فائز".

واختتم حديثه قائلاً: "نرى ميسي كلاعب في برشلونة، اليوم وصل ترينكاو، ونأمل أن ينتصر إلى جانب ميسي، لقد أعاد برشلونة بناء صفوفه مرات عدة في تاريخه، ودائمًا عاد بقوة، فكرتنا هي القيام بذلك مرة أخرى، حول أفضل لاعب في العالم".