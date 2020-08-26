المقاولون يقرر إذاعة مباراته أمام الزمالك

أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة، وعضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، إن مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس محسن صلاح، ومن منطلق حرصه على العلاقة الجيدة مع جماهير الكرة المصرية، وبالأخص جماهير نادي الزمالك، الطرف الثانيلمباراة الفريق، التي ستقام غدًا الخميس في ستاد القاهرة بالدوري، فقد قرر المجلس السماح بإذاعة مباراة المقاولون والزمالك.
وأضاف محمد عادل، أنه رغم الحصول على جزء من المستحقاتفقط من الشركة الراعية، بعد مفاوضات استمرت على مدار الساعات الماضية معها إلا أن مجلس الإدارة فضل إذاعة اللقاء من أجل جماهير الكرة المصرية وجماهير نادي الزمالك.
ويستعد المقاولون لمواجهة الزمالك غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ٢٢ من الدوري الممتاز.
ويحتل المقاولون المركز الرابع، بجدول الدوري الممتاز، برصيد ٣٧ نقطة.
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