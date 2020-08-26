المقاولون يقرر إذاعة مباراته أمام الزمالك

أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة، وعضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، إن مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس محسن صلاح، ومن منطلق حرصه على العلاقة الجيدة مع جماهير الكرة المصرية، وبالأخص جماهير نادي الزمالك، الطرف الثاني

لمباراة الفريق، التي ستقام غدًا الخميس في ستاد القاهرة بالدوري، فقد قرر المجلس السماح بإذاعة مباراة المقاولون والزمالك.

وأضاف محمد عادل، أنه رغم الحصول على جزء من المستحقات

فقط من الشركة الراعية، بعد مفاوضات استمرت على مدار الساعات الماضية معها إلا أن مجلس الإدارة فضل إذاعة اللقاء من أجل جماهير الكرة المصرية وجماهير نادي الزمالك.

ويستعد المقاولون لمواجهة الزمالك غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ٢٢ من الدوري الممتاز.

ويحتل المقاولون المركز الرابع، بجدول الدوري الممتاز، برصيد ٣٧ نقطة.