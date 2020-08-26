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بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بالدوري المصري

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يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الجونة في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

 

ويسعى الأهلي لتضميد جراحة أمام الجونة بعد الهزيمة بثلاثية أمام الزمالك في الجولة السابقة والتي تعد الهزيمة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

 

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الجونة في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ويدير المباراة الحكم إبراهيم نور الدين،

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وسيتم بث اللقاء on time sports 1 hd بتعليق أيمن الكاشف وبلال علام، بالإضافة إلى إذاعة المباراة عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.

ويتصدر الأهلي ترتيب أندية الدوري برصيد 56 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 18 مباراة وتعادل في 2 وتلقى هزيمة واحده، وسجل لاعبوه 53

هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف.

بينما يحتل نادي الجونة المركز 14 برصيد 21 نقطة، ويريد الخروج من دوامة الصراع على البقاء في بتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقطة على الأقل أمام صاحب المركز الأول، ويعد من أكثر الفرق التي تلقت هزيمة في الدوري حتى الآن بالتساوي مع نادي مصر المقاصة الذي يتذيل الجدول.

 

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر

 

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر

 

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر

 

 

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