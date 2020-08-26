بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 26/08 في الدوري المصري

يستقبل فريق الأهلي نظيره نادي الجونة اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار فعاليات الأسبوع الـ22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

يتربع الشياطين الحُمر على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، ويبحث في مباراة اليوم عن تحقيق فوز يعوض الهزيمة التي تلقاها في لقاء القمة أمام الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وهي الهزيمة الأولى

التي يتلقاها الأهلي منذ بداية الدوري هذا الموسم.

أما الجونة فلديه في جعبته 21 نقطة يجتل بها المرتبة الـ14، ويسعى الفريق للخروج من دوامة الصراع على البقاء في الدوري الممتاز، من خلال الفوز وخطف النقاط الثلاثة من أنياب الحُمر.

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تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الجونة:

سيفتقد الأهلي في مباراته ضد الجونة لخدمات عدد

من لاعبيه، وهم وليد سليمان ومحمود متولي ومحمد محمود وجميعهم بداعي الإصابة، أما محمود كهربا فسيتغيب بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب رينيه فايلر على الأسماء التالية في تشكيلة فريقه لخوض هذه المواجهة.

محمد الشناوي

علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني

عمرو السولية – أليو ديانج

جونيور أجايي – محمد مجدي أفشة – جيرالدو

أليو بادجي

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر