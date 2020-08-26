رياضة | بعد تقديم عرض جديد لضم مارتينيز.. إنتر ميلان يصدم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تقديم عرض جديد لضم مارتينيز.. إنتر ميلان يصدم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تعرض نادي برشلونة الإسباني إلى صدمة قوية في الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإسبانية أن برشلونة تقدم بعرض جديد إلى نادي إنتر ميلان لضم مارتينيز في الصيف بعد أن رفض الإنتر العرض الأول.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة قدم عرض بقيمة 65 مليون يورو بالاضافه إلى جوردي ألبا لضم مارتينيز ولكنهم تفاجؤ برفض نادي إنتر ميلان لهذا العرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي إنتر ميلان يرغب في الحصول على 15 مليون يورو إضافيه على العرض المقدم من برشلونة للموافقة على بيع اللاعب هذا الصيف.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن إنتر ميلان منح برشلونة مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري ليحسموا موقفهم من صفقة مارتينيز سواء بضمه من عدمه.