رياضة | بيكهام يقتحم أزمة ميسي وسواريز في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيكهام يقتحم أزمة ميسي وسواريز في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني مع ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي لبحث إمكانية الانتقال إلى الدوري الأمريكي في الموسم الجديد.

وأبدى بيكهام موافقته على مبدأ ضم سواريز بجانب الرغبة في التعاقد مع ليونيل ميسي، الذي أرسل فاكساً إلى النادي الكاتالوني طالب فيه تفعيل بند في عقده، يسمح له بالمغادرة مجاناً فوراً.

وأعلن رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أبلغ النادي الكتالوني بـ"عدم الحضور إلى التدريبات"، وذلك في إشارة إلى تمسكه بقرار الرحيل بشكل نهائي وعدم التراجع عنه.

وقال بلانيس في مؤتمر صحفي: "ميسي أبلغنا بأنه لن يحضر للتدريب.. يجب أن يجتاز فحص فيروس كورونا المستجد يوم الأحد قبل استئناف التدريبات يوم الإثنين".

وأضاف "لكن كل المحادثات ستبقى بين الطرفين النادي واللاعب ولن نتحدث بشأن ما يقال احتراما، لأننا نضع كل جهودنا في هذا الحوار من أجل بقاء ميسي".

وتابع: "نحن نعتمد على ميسي ونريد صناعة فريق قوي حول ميسي.. لا نفكر في رحيله والجميع يعلم أنه الأفضل في التاريخ.. الجميع يريد بقاء ميسي هُنا فنحن نعمل جاهدين لإقناعه البقاء وما نحتاجه حاليًا هو العمل لإيجاد افضل حل فلا يمكننا أن نجعلها معركة بين ميسي وبرشلونة لأن أياً منهما لا يستحقها".

وأكدت إذاعة كادينا سير أن قرار ميسي النهائي هو الرحيل وعدم التراجع عنه ونقل ذلك لإدارة النادي في ظل وجود أسباب واضحة لرحيله كالتالي:

1- عدم ثقته في الإدارة الحالية لبرشلونة.

2- لا يعتقد أنهم مؤهلون لتغيير الوضع في برشلونة.

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3- يرى أن الإدارة غير قادرة على بناء فريق تنافسي.

4- استياءه من معاملة مجلس الإدارة لزملائه من بينهم لويس سواريز.

وكشفت تقارير صحفية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اتخذ خطوة جدية لمغادرة برشلونة من أجل خوض مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

زعمت وسائل الإعلام الأرجنتينية والإسبانية، أن ليونيل ميسي راسل إدارة برشلونة اليوم عبر الفاكس، وأبلغهم برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف، بعد الموسم الكارثي للفريق الكاتالوني الذي ختمه بفضيحة الخروج من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة 2-8 أمام بايرن ميونخ الألماني.

ورد برشلونة على رسالة ميسي، وأرسلوا له فاكس آخر، وطلبوا منه الاستمرار في النادي، وإنهاء مسيرته الرياضية في كامب نو.

ووفقاً لمعلومات الصحفي الموثوق تشافي كامبوس بإذاعة راديو كاتالونيا: "ليونيل ميسي اتصل بالمدير الفني بيب جوارديولا قبل أيام قليلة للتوقيع مع مانشستر سيتي، حيث يريد ليو مشروعاً ناجحاً، لمواصلة الفوز بالألقاب".

وأوضح كامبوس أن مانشستر سيتي لديه 300 مليون يورو كميزانية لإنفاقها في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وكان ميسي قد أرسل فاكسًا إلى إدارة برشلونة يخطر فيه النادي برغبته في عدم الاستمرار لسنوات مقبلة وإنهاء مسيرته داخل الكامب نو من خلال استغلال البند الموجود في عقده بالسماح له بالرحيل عقب نهاية هذا الموسم.

وتواجه أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي أزمة في التعاقد مع ميسي بسبب مغالطات اللعب المالي النظيف.

فيما سيكون راتب اللاعب الأرجنتيني والمقدر بـ 70 مليون يورو عائقًا أمام إدارة إنتر ميلان الإيطالي وعدد من الأندية الأخرى من أجل إتمام التعاقد مع ميسي.