رياضة | تعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا كبيرًا على الأهلي، في لقاء القمة في الجولة الحادية والعشرين، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورت، وتقام المباراة على أرضية ملعب السلام.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.