رياضة | قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي، في الاستمرار في صفوف القلعة الحمراء لموسم آخر، وذلك على الرغم من إعلان إدارة بيراميدز التعاقد مع اللاعب بداية من الموسم الكروي القادم.

وأكد فتحي منذ عدة أيام، لأحد المقربين منه، أنه على استعداد الإستمرار مع الفريق، وانهاء خطة اللعب ضمن صفوف بيراميدز.

ويتعامل أحمد فتحي معاملة مميزة داخل جدران النادي الأهلي، بجانب ترحيب جماهير القلعة الحمراء بالاستمرار مع الفريق.

والجدير بالذكر أن أعلنت إدارة بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحي، بداية من الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد اللاعب مع النادي الأحمر بنهاية هذا الموسم، وكان يحق له التوقيع لأي نادي في يناير الماضي.