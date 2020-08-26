رياضة | الرجاء المغربي يتحدث عن مواجهة الزمالك بدوري الأبطال وموقفه من شراء أحداد نهائيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي يتحدث عن مواجهة الزمالك بدوري الأبطال وموقفه من شراء أحداد نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن الفريق حاليا يركز في بطولة الدوري المغربي حاليا.

وقال وهبي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فريق الرجاء حاليا يركز على الدوري المغربي، الزمالك فريق قوي على المستوى العربي، ولديه إمكانيات كبيرة، وأتمنى أن نكون جاهزين للمباراتين ذهابا وإيابًا".

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وأضاف:" لدينا علاقات جيدة مع جميع الأندية بما فيهم الزمالك، وسيتم استقبال الفريق بشكل جيد في المغرب عند مواجهة الذهاب".

وأكد، أن حميد أحداد يلعب في الرجاء على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وحول إمكانية شراء عقده نهائيا، قال:" سيتم إعلان الموقف في وقت لاحق بعد دراسة الموقف مع الجهاز الفني وإدارة النادي".