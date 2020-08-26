رياضة | أحمد شوبير يكشف عن أسماء العائدين للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير يكشف عن أسماء العائدين للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق عن أن الأهلي سيستعيد خدمات العديد من لاعبيه المعارين، وهم عمار حمدي من طلائع الجيش وأكرم توفيق من فريق الجونة.

وأوضح "شوبير" في برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت إف إم"، أن احتمالية كبيرة لاستعادة خدمات محمد عبد المنعم، المعار إلى نادي سموحة، حيث يلعب في مركز المساك، والذي يعاني فيه الأهلي من نقص شديد بسبب الإصابات، التي ضربت الفريق في هذا الخط، وأخرها محمود متولي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

كما أعرب أحمد شوبير، عن شكره وامتنانه لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بعدما قام بزيارة مؤمن زكريا لاعب الأهلي في بيته.

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ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر، يصيب الأعصاب، وهو ما أجبر اللاعب على الابتعاد عن كرة القدم، وبدء تلقي العلاج المكلف حتى لا تتدهور حالته.

وأوضح "شوبير" أن زيارة أشرف صبحي لها أثرا كبيرا للغاية في تحسن الحالة النفسية لمؤمن زكريا.

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن "مؤمن" جلس مع الوزير، وروى له تفاصيل مرضه وتطورات حالته، ومدى حاجته للأموال لتغطية تكاليف علاجه.

وأكد "شوبير" أن حديث مؤمن زكريا، دفع أشرف صبحي، للتواصل مع إدارة الأهلي، من أجل الإسراع في الإجراءات، وصرف قيمة ما تبقى من عقد اللاعب من أجل المساهمة في علاجه.