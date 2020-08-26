إبراهيم عثمان يرفض المدرب المصري ويفضل الأجنبي لقيادة الإسماعيلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، ترشيحات المدربين المصريين للفريق الكروي الأول خلفا للفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني السابق للفريق. وأكد عثمان، خلال جلسته مع المقربين منه أنه يفضل التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الدراويش، لأنه لا يفضل المدرب المصري بسبب كثرة المشاكل التي تنتج عن التعاقد معهم إلى جانب أن كل مدرب مصري يرغب في اختيار جهازه المعاون من خارج الدراويش وهو أمر لايحبذه رئيس الإسماعيلي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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