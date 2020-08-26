شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الشفاء من كورونا.. عبدالله مجدي يعود لتدريبات مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد عبد الله مجدي لاعب فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، للمشاركة في تدريباتفريقه وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.
وتم اكتشاف إصابة عبد الله مجدي بفيروس كورونا قبل مباراة المقاصة أمام الجونة، التي أقيمت يوم 18 أغسطس الجاري، ضمن الجولة الـ 20 للدوري، ليتم عقب ذلك إخضاع اللاعب للعزل المنزلي وإعطاءه العلاج اللازم حتى تمام شفاءه.
ويستعد فريق المقاصة لمواجهة وادي دجلة في تمام السادسة والنصف مساء غد الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز.
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