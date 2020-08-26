شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز لاعبي الأهلي لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، برنامج تدريبى خاص للاعبين خلال الأيام المقبلة لتجهيزهم لمباراة المصرى المقبلة في الجولة الـ 23 للدورى.
ويتضمن البرنامج التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب فايلر في تطبيقها خلال المباراة ومساعدته في وضع الخطة المناسبة التي تساعد الفريق على تقديم عرضا قويا خاصة أن مباريات الفريقين تشهد ندية وقوة بين اللاعبين، كما طلب المدير الفنى تسجيلات للمباريات الأخيرة التي خاضها الفريق البورسعيدى.
ويخوض الأهلى مباراتة مع الجونة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الـ 22 لبطولة الدورى الممتاز.
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