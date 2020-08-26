شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبدالمنعم يتراجع عن الرحيل من مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمي الفريق الكروى الاول بنادى مصر المقاصة، عن فكرة رحيله من الفريق الفيومي، نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما عقد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعب على هامش المران، طالبه بنسيان الرحيل عن المقاصة، لافتاً بأنه سيكون له دورا مع الفريق لاسيما وأنه أحد العناصر التي تمتلك الخبرة، كما تحدث مصطفى كمال مدرب حراس المرمي مع اللاعب، وأكد انه سيحصل على الفرصة في أقرب وقت، وطالبه بالصبر وبذل مجهود مضاعف من أجل التواجد في التشكيل الأساسي.
وأعلن اللاعب في وقت سابق رغبته، في الرحيل عن نادي مصر المقاصة في نهاية الموسم الجاري، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، بعد اعتماد الأجهزة الفنية السابقة بقيادة أحمد حسام ميدو وإيمانويل أمونيكي، على محمود حمدي، منذ بداية الموسم الجاري، بالرغم من تجديد تعاقده مع النادى الفيومي لمدة موسمين.
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