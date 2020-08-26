شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يرغب في الحصول على خدمات «رودريجيز» من مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، إن اللاعب جيمس رودريجيز، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، أصبح على أعتاب الانضمام لفريق إيفرتون الإنجليزي.

وأشارت الشبكة الإنجليزية إلى أن إيفرتون يسعى للحصول على خدمات اللاعب الكولومبي من أجل الانضمام للعمل تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت أن هناك مفاوضات بين الناديين من أجل انضمام اللاعب بداية من الموسم المقبل، مع العلم أن عقد اللاعب الكولومبي سيتنهي بعد 12 شهراً مع ريال مدريد.

وإذا تمت الصفقه بانضمام «رودريجيز» لصفوف إيفرتون فستكون المرة الثالثة التي يلعب فيها اللاعب تحت قيادة مدرية الإيطالي، حيث سبق له أن لعب تحت قيادة أنشيلوتي عندما كان مدرباً لريال مدريد، وبايرن ميونخ الألماني.

وعن جيمس رودريجيز، قال أنشيلوتي: «إنني أحبه كثيراً، ولكن يجب أن أكون أمين إنه لا يزال لاعب ضمن صفوف فريق ريال مدريد وأعتقد أنه سيستمر في اللعب للنادي الملكي».

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