شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعد صالح جمعة بالانضمام لقائمة الفريق قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول، رفض ضم صالح جمعة، لاعب الفريق، لقائمة النادي التي ستشارك في مباراة الجونة اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ 22 لبطولة الدورى الممتاز، بسبب ضغط لجنة التخطيط على المدرب لضم اللاعب، الأمر الذي قابله فايلر بغضب شديد واعتبر ذلك تدخلا في مهام عمله باعتباره المسؤول الأول عن اختيارات اللاعبين.
وأضاف المصدر، أن فايلر أبلغ اللاعب باختياره في القائمة المقبلة التي ستشارك في مباراة المصرى المقررة يوم 28 أغسطس الجارى بشرط التزامه بالتعليمات وبذله قصارى الجهد خلال التدريبات حتى يكون جاهزا تماما للمشاركة في المباراة.
ووضع فايلر برنامجا تدريبيا مكثفا يهدف لتجهيزه بدنيا وفنيا للمباريات المقبلة وذلك لرغبته في منح الفرصة لعناصر جديدة لحل الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق وظهرت خلال مباراة القمة الأخيرة التي خسرها الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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