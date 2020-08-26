محمد سالم يتعافى من «الضامة» ويدعم المقاولون أمام الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، بعدما تعافى محمد سالم مهاجم الفريق، من الإصابة التي لحقت به في مباراة أسوان الماضية، والتي انتهت بهزيمة الذئاب بهدف نظيف، بعدما أصيب اللاعب في العضلة الضامة، وبذلك سيدعم اللاعب من موقف فريقه أمام الزمالك في المباراة المقرر إقامتها غداً الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 22 لبطولة الدوري الممتاز.
فيما خرج طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق والمنتقل حديثا للنادي الأهلي، من حسابات الجهاز الفني لذئاب الجبل، بسبب عدم جاهزية اللاعب، خصوصا أنه يعاني من إصابة بالعضلة الأمامية، ويغيب طاهر عن مباريات المقاولون منذ عودة الدوري الممتاز، وتم استبعاده لعدم تعافيه من الإصابة.
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