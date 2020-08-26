شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفاضل بين «العميد» و «جابر» و «القماش» لقيادة الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق مجلس إدارة النادى الإسماعيلي الزمن، للإعلان عن خليفة الفرنسي ديديه جوميز المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول، بعدما تمت إقالته أمس، بسبب النتائج السلبية للفريق، بالتعادل أمام وادي دجلة ، ثم حرس الحدود على الترتيب عقب استئناف بطولة الدورى الممتاز، وابتعاد الفريق عن المربع الذهبي.
وعلمت "المصري اليوم" أن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، يفاضل بين العديد من الأسماء على رأسهم حسام حسن، المدير الفنى السابق لسموحة وبيراميدز، بالإضافة لعدد من مدربي الإسماعيلي السابقين على رأسهم محمود جابر وخالد القماش، وذلك بعدما تم الاستقرار على تعيين أدهم السلحدار لقيادة الفريق بشكل مؤقت بداية من مباراة طنطا التى يستعد الفريق لخوضها غداً الخميس.
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