شكرا لقرائتكم خبر عن «السلحدار» و«أبوجريشة» يقودان الإسماعيلي أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، على تكليف الثنائي أدهم السلحدار المدرب العام للفريق الكروي الأول بالدراويش، ومحمد محسن أبوجريشة المدرب المساعد، لقيادة الفريق أمام طنطا، في المباراة المقرر إقامتها غدا الخميس، على ملعب الشاطبي بنادي الاتحاد السكندري.

وطلب «عثمان» من الجهاز المعاون ضرورة تحقيق الفوز على أبناء الغربية لحين التعاقد مع مدرب أجنبي يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.