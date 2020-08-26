شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن جاهزية عبدالله السعيد لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي بالفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، على جاهزية عبدالله السعيد نجم الفريق، وهداف الدورى الممتاز، لمواجهة الزمالك المقرر لها في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تعافي اللاعب من الإصابة التي لحقت به في مواجهه سموحة قبل الماضية والتى أقيمت على ستاد الإسكندرية وخرج خلالها اللاعب مستبدلا في الشوط الأول من المباراة.

وأجرى اللاعب أشعة خلال الفترة الماضية للاطمئنان على الإصابة، حيث أوضحت الآشعة غياب اللاعب فترة من 7 إلى 10 أيام، منذ تعرضه للإصابة، وبذلك يلحق السعيد بمباراة فريقه المقررة 3 سبتمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويقدم السعيد أحد أفضل مواسمه في تاريخ مشواره الكروي، حيث يتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 16 هدفًا، وساهم بشكل كبير في وصول بيراميدز لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي.