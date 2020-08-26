شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: مصير «فايلر» مرتبط باللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر من داخل مجلس إدارة النادي الأهلي -رفض ذكراسمه- أن مصير السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء، مرتبط بحصول الفريق على اللقب الإفريقي.
وأشار المصدر إلى أن هناك حالة من عدم الرضا عن أداء الفريق وخسارته من الزمالك بثلاثية، فضلا عن إدارته لمباراة القمة.
وأوضح المصدر أن المجلس لن يتخذ أي قرار إلا بعد دراسة دقيقة للمرحلة المقبلة خصوصا أن المجلس يهدف إلى إعادة الاستقرار داخل الفريق قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,478
-
تعافي
66,817
-
وفيات
5,280
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالأهلي: مصير «فايلر» مرتبط باللقب الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.