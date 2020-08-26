شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: مصير «فايلر» مرتبط باللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر من داخل مجلس إدارة النادي الأهلي -رفض ذكراسمه- أن مصير السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء، مرتبط بحصول الفريق على اللقب الإفريقي.

وأشار المصدر إلى أن هناك حالة من عدم الرضا عن أداء الفريق وخسارته من الزمالك بثلاثية، فضلا عن إدارته لمباراة القمة.

وأوضح المصدر أن المجلس لن يتخذ أي قرار إلا بعد دراسة دقيقة للمرحلة المقبلة خصوصا أن المجلس يهدف إلى إعادة الاستقرار داخل الفريق قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.