شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يحذر لاعبي الزمالك من التهاون أمام المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق من التهاون أمام المقاولون العرب، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء غد الخميس، على أرض ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب الفوز الذي حققه الأبيض على منافسه التقليدي الأهلي في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، والتي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 3-1.

وشدد كارتيرون خلال اجتماعه باللاعبين على ضرورة مواصلة العروض القوية استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي يوم 25 سبتمبر المقبل في بطولة دوري الأبطال،

وأكد كارتيرون أنه لن يقبل بأي نتيجة أخرى غير الفوز في ظل رغبته في الحصول على المركز الثاني بالدوري الممتاز.