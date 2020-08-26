شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الجونة، على استاد القاهرة، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.
واستقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على خوض المباراة بتشكيل يضم محمد الشناوي وعلى معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وجونيور أجايي ومحمد مجدي «قفشة» وجيرالدو وأليو بادجي.
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