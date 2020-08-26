شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي: مختار مختار مستمر مع الفريق.. والأهلي لم يفاوضنا لضم «عامر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن مختار مختار المدير الفني للفريق، سيكمل مسيرته ولن يرحل عن تدريب النادي، مؤكدًا بأنه تصريحاته كانت مجرد «نرفزة» عقب المباراة.

وقال مهدي في تصريحات عبر برنامج «ملعب الصقر» المذاع عبر راديو مصر: «مختار مختار كانت تصريحاته مجرد عصبية زائدة ومجرد نرفزة ولا نتعامل بالقطعة، ومتمسكين باستمراره في الموسم الجاري، وقد تحدثت معه وتراجع عن قراره وسيكمل مسيرته بشكل طبيعي».

وأضاف: «لا نريد اختلاق الأعذار، ولكن بعد إصابات كورونا، تأثرنا كثيرا وحدث خلل في معسكر الفريق، ولم نخوض مباريات ودية كثيرا، لكن عملنا بشكل جيد».

أكمل: «لعبنا أمام الأهلي وتعادلنا وبذلنا مجهود كبير، ولكن تأثرنا بعد ذلك حيث واجهنا المقاولون وإنبي وبيراميدز وهي مباريات قوية، ومع فرق تحتل مراكز متقدمة في جدول الدوري، لو خسرنا مباريات من فرق أقل وقتها سيكون هناك حالة قلق، لدينا 24 نقطة ولدينا مباراة نادي مصر لو فزنا سنصل إلى 27 نقطة ونصل للمركز السابع».

وتابع: «مجدي عبدالعاطي مدرب جيد، وعمل مع مختار فترة كبيرة، وهو أراد الرحيل حاليا لتولي تدريب أي نادٍ في حالة وجود عرض رسمي».

وأتم: «لا يوجد أي مفاوضات رسمية من جانب الأهلي للتعاقد مع عامر عامر حارس المرمى، وأي شئ سيفيد اللاعب والنادي فنحن نرحب به، ولا نقف في طريق مستقبل أي لاعب».

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