شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الجونة .. حازم إمام: فايلر مش مقتنع بـ صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الإعلامى حازم إمام نجم الزمالك السابق ، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلي غير مقتنع بلاعبه صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"حاسس أن فايلر مش مقتنع بصالح جمعة ، تحس أن اللاعب مش فى دماغه خالص، مثلا مباراة الجونة مع احترامى للجونة مباراة سهلة كان ممكن يشركه حتى لو ربع ساعة "

الأهلي ضد الجونة

الأهلي ضد الجونة

الأهلي ضد الجونة

الأهلي ضد الجونة

الأهلي ضد الجونة

وتابع حازم إمام :"اعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لظهور صالح جمعة مع الاهلى فى إصابات وغيابات كثيرة عن الفريق ، فلو صالح كان فى الصورة كان فايلر ضمه لمباراة الجونة خاصة أن الناس بتقول أن صالح فى الفترة الاخيرة بيتدرب كويس".ويضيف الثعلب الصغير:" أعتقد أن الأهلي لازم يمنح الفرصة للناشئين فى هذه المرحلة ، الفريق عنده ضغط مباريات محلية وتنتظره مباريات أفريقية مهمة ، والاهم عنده ناشئين مميزون نراهم فى الاعارات مع الفرق الأخرى ويخطفون الانظار يبقى ليه مياخدوش الفرصة دلوقتى خاصة أن الفريق اقترب من حسم الدوري ، على الاقل لو حصل تراجع الناس هتلتمس الاعذار لان المدرب بيفكر فى المستقبل زى ماحصل مع الزمالك ، بقالنا كتير مشوفناش ناشئين الاهلى أخر واحد مثلا محمد هانى".وضع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، برنامجاً خاصاً لصالح جمعة لاعب الفريق من أجل تخفيض وزنه بالشكل الذى يعود به للوزن المثالى ويسمح له بالمشاركة فى مباريات الفريق، بعدما لاحظ فايلر أن "وزن" صالح مازال يُمثل عقبة فى طريق عودة اللاعب للمشاركة فى مباريات الأهلى، ورغم أن اللاعب التزم بشكل واضح فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة وبات مُلتزماً للغاية إلا أن المدرب السويسرى مازال يرفض فكرة الاستعانة به فى المباريات بسبب أزمة الوزن، وتردد أن فايلر طالب اللاعب بتخفيض وزنه 6 كيلو جرامات حتى يصل للوزن المثالى الذى يؤهله لدخوله قائمة المباريات.ورغم أن تقارير ذهبت خلال الأيام الماضية إلى أن اللاعب سيكون ضمن حسابات المدرب السويسرى فى مباراة الجونة الليلة، بعدما كشفت خسارة الأهلى الأخيرة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف أن الفريق بحاجة للاستعانة بصالح جمعة فى ظل تراجع مستوى معظم لاعبى لفريق بشكل واضح، الأمر الذى رفع من حدة الغضب ضد المدير الفنى وجعل الكثيرين يُطالبونه بتجهيز صالح جمعة وضمه لقائمة مباراة الجونة، غير أن المدير الفنى واصل استبعاد اللاعب الذى ظهر مُلتزماً بشكل واضح فى التدريبات ولا يحتاج إلا لفرصة من قبل المدير الفنى.