شكرا لقرائتكم محامي ماغواير يطعن ضد حكم إدانته في اليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر مقربة من القضية لـ"رويترز" أن محامي هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد ومدافع منتخب إنجلترا لكرة القدم تقدموا بطعن ضد حكم محكمة يونانية بعد اعتباره مذنبا في عدة تهم عقب شجار بجزيرة ميكونوس الأسبوع الماضي.

وقال مصدر: نعم، تقدم ألكسيس أناغنوستاكيس محامي ماغواير بطعن ضد الإدانة، فالاتهامات التي تم توجيهها إلى هاري خاطئة ومضللة. وذلك بعد اعتقال اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً الأسبوع الماضي إثر شجار مع الشرطة في ميكونوس.

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وأصدرت محكمة يونانية، أمس الثلاثاء، حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة 21 شهرا وعشرة أيام على ماغواير بعد إدانته بالاعتداء البدني ومحاولة الرشوة، واستخدام العنف ضد موظفين عموميين والإهانة. وذكرت مصادر بالمحكمة أن ماغواير نفى هذه الاتهامات.

وبعد جلسة الاستماع قرر غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا استبعاد هاري من تشكيلة المنتخب التي ستواجه أيسلندا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل.

وقال ماغواير في بيان بعد الحكم: ما زلت قويا وواثقا من براءتي، أنا وعائلتي وأصدقائي ضحايا في هذا الموقف.