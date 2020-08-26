شكرا لقرائتكم بليند يتعرض إلى موقف "مفزع" خلال مباراة أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف إيريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم أن المدافع دالي بليند سيخضع لمزيد من الفحوص بعد توقف جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به للحظات خلال مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد ضد هيرتا برلين يوم الثلاثاء.

وسقط مدافع مانشستر يونايتد السابق أرضا في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي فاز بها أياكس 1-0 باستاد يوهان كرويف في العاصمة الهولندية أمستردام، لكنه نجح في الوقوف ومغادرة الملعب.

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وتم تشخيص إصابة بليند (30 عاماً) بمشكلة في عضلة القلب بعد إصابته بدوار في مباراة بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لكنه عاد للمباريات في فبراير شباط بعد زرع جهاز علاج الخفقان القلبي، إذ يرسل الجهاز نبضات كهربائية لمحاكاة الوظائف المعتادة للقلب.

وأبلغ تن هاغ محطة "زيغو سبورت" التلفزيونية الهولندية : لا يعاني من أي أعراض. توقف جهاز آي.سي.دي وأصبح على ما يرام بعد المباراة، سنجري المزيد من الفحوص وننتظر النتائج ثم نتخذ قرارات.

وانضم بليند إلى تشكيلة هولندا المبدئية المكونة من 32 لاعبا استعدادا لمواجهة بولندا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبي الشهر المقبل.