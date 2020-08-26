قبل أسابيع من مواجهة الأهلي.. «كورونا» يضرب فريق الوداد المغربي.. و«الكاف» يراقب ويدرس تأجيل المباراتين

كشفت وسائل إعلامية أنه تم اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق الوداد المغربي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأفاد موقع “le360” المغربي بإجراء عدد من لاعبي الوداد مسحة كورونا، للاطمئنان على صحتهم، بعد إصابات بعض اللاعبين بفيروس كورونا، حيث أثبت التحاليل وجود حالات جديدة، داخل صفوف الفريق.

وأضاف الموقع أن نتائج التحاليل الطبية بالكشف عن فيروس كورونا، التي قام بها فريق الوداد، أكدت إيجابية فحوصات لاعبه أيوب المودن، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا داخل الفريق المغربي، إلى 14 حالة.

وأشار الموقع إلى أن مسئولو النادي المغربي قرروا تغيير الفندق محل الإقامة إلى آخر بحثاً عن خدمات أفضل، وبالأخص فيما يخص الجانب الصحي، وطبقاً للاجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة اللاعبين.

Advertisements

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلامية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يراقب وضع فريق الوداد المغربي بسبب انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين قبل مواجهة الأهلي.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن عضو لجنة المسابقات بالكاف، الحاج جوالا، قوله: "لست متأكداً إذا كان الاتحاد الأفريقي سيوافق على تأجيل المباراة أم لا، ولكن هناك دراسة لهذا الوضع سيتم مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف جوالا: "نراقب وضع الوداد من أجل اتخاذ القرار الصحيح الخاص بمباراة الأهلي، لو استدعى الأمر تأجيل المباراة سيتم تأجيلها حفاظا على اللاعبين ولاتاحة الفرصة للوداد بالتواجد بكامل قوته".

وكانت تقارير صحفية مغربية قد أفادت بأن نادي الوداد يدرس التقدم بطلب تأجيل مباراتيّ النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا الي شهر نوفمبر المقبل، بسبب الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق بفيروس كورونا.

يشار إلى أن الأهلي والزمالك سيواجهان الوداد والرجاء المغربيين على الترتيب في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، فيما سيواجه بيراميدز حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، والثنائي المغربي حسنية أغادير ونهضة بركان في نصف النهائي الآخر.