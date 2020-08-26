شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يعلن تراجع مختار عن الرحيل واستمراره فى قيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خالد مهدى، مدير الكرة بنادى الانتاج الحربي، أن مختار مختار المدير الفنى للفريق سيكمل مسيرته ولن يرحل عن تدريب الفريق، مؤكدًا أنه تصريحاته كانت مجرد "نرفزة" عقب المباراة، وقال مهدى فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "مختار مختار كانت تصريحاته مجرد عصبية زائدة ونرفزة ولا نتعامل بالقطعة، ومتمسكون باستمراره فى الموسم الجارى، وتحدثت معه وتراجع عن قراره وسيكمل مسيرته بشكل طبيعى".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج، "لا نريد اختلاق الأعذار، ولكن بعد إصابات كورونا تأثرنا كثيرا وحدث خلل فى معسكر الفريق، ولم نخض مباريات ودية كثيرا، لكن عملنا بشكل جيد".

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وتابع مهدى، "لعبنا أمام الأهلى وتعادلنا وبذلنا مجهودا كبيرا، ولكن تأثرنا بعد ذلك، حيث واجهنا المقاولون وإنبى وبيراميدز وكانت مباريات قوية، ومع فرق تحتل مراكز متقدمة فى جدول الدورى، ولو خسرنا مباريات من فرق أقل، وقتها سيكون هناك حالة قلق".

وأشار مدير الكرة بالإنتاج إلى أن "لدينا 24 نقطة ولدينا مباراة إف سى مصر لو فزنا سنصل إلى 27 نقطة ونصل للمركز السابع".

من ناحية أخرى، أكد مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن مجدى عبدالعاطى مدرب جيد، وعمل مع مختار فترة كبيرة، ويريد الرحيل حالياً لتولى تدريب أى نادٍ فى حال وجود عرض رسمي، مشيرا إلى أنه توجد أى مفاوضات رسمية من جانب الأهلى للتعاقد مع عامر عامر حارس المرمى، و"أى شىء سيفيد اللاعب والنادى فنحن نرحب به، ولا نقف فى طريق مستقبل أى لاعب".