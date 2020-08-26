شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد الكاس: هوايتى مشاهدة المباريات ورونالدو نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو أحمد الكاس نجم الكرة المصرية.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟
مشاهدة المباريات فى العديد من الرياضات.
* هل تحب دخول المطبخ؟
طبعا وأحب عمل بعض الأكلات بنفسى.
* ما هى الأكلة التى تفضلها؟
الأكلات الشعبية.
الفنان الراحل أحمد زكى.
* من مطربك المفضل؟
محمد منير.
* بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.
* ما هي أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟
لا أهوى السفر والغربة على الإطلاق.
* من هو لاعبك المفضل في كرة القدم والنادى الذي تشجعه عالميا ؟
رونالدو ونادي ريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر بره الملعب.. أحمد الكاس: هوايتى مشاهدة المباريات ورونالدو نجمى المفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.