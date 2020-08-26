شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد الكاس: هوايتى مشاهدة المباريات ورونالدو نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو أحمد الكاس نجم الكرة المصرية.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟

مشاهدة المباريات فى العديد من الرياضات.

* هل تحب دخول المطبخ؟

طبعا وأحب عمل بعض الأكلات بنفسى.

* ما هى الأكلة التى تفضلها؟

الأكلات الشعبية.

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* من نجمك المفضل من الممثلين؟

الفنان الراحل أحمد زكى.

* من مطربك المفضل؟

محمد منير.

* بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

* ما هي أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

لا أهوى السفر والغربة على الإطلاق.

* من هو لاعبك المفضل في كرة القدم والنادى الذي تشجعه عالميا ؟

رونالدو ونادي ريال مدريد.