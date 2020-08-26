شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى المقاولون العرب قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن مباراة ذئاب الجبل أمام الزمالك بالجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي عقب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية، والتي منعته من المشاركة خلال المباريات الماضية مع فريقه.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الخميس، في التاسعة مساءً، على ستاد السلام بالجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 42 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 37 نقطة.