شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى المقاولون العرب قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن مباراة ذئاب الجبل أمام الزمالك بالجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الممتاز.
ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي عقب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية، والتي منعته من المشاركة خلال المباريات الماضية مع فريقه.
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الخميس، في التاسعة مساءً، على ستاد السلام بالجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 42 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 37 نقطة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,478
-
تعافي
66,817
-
وفيات
5,280
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة فى المقاولون العرب قبل مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.