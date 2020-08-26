شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير» يكشف موقف الأهلي من عودة عمار حمدي وأكرم توفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن النادي الأهلي سيستعيد خدمات العديد من لاعبيه المعارين، وهم عمار حمدي من طلائع الجيش، وأكرم توفيق من فريق الجونة.

وأوضح «شوبير» في برنامجه الإذاعي عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أن احتمالية كبيرة لاستعادة خدمات محمد عبدالمنعم، المعار إلى نادي سموحة، حيث يلعب في مركز المساك، والذي يعاني فيه الأهلي من نقص شديد بسبب الإصابات، التي ضربت الفريق في هذا الخط، وآخرها محمود متولي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

كما أعرب أحمد شوبير، عن شكره وامتنانه لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بعدما قام بزيارة مؤمن زكريا لاعب الأهلي في بيته.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر يصيب الأعصاب، وهو ما أجبر اللاعب على الابتعاد عن كرة القدم، وبدء تلقي العلاج المكلف حتى لا تتدهور حالته.