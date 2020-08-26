شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوجريشة» يفتح النار على الإدارة: هناك حالة عناد تاريخي ضد أبناء الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد صلاح أبوجريشة نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، الأوضاع السيئة داخل قلعة الدراويش خلال الفترة الماضية.

وقال أبوجريشة في تصريحات عبر برنامج «ملعب الصقر» المذاع على راديو مصر: «نجاح أي منظومة إدارية تكون بداية من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، والجماهير هي من تقيم الأمور».

وأضاف: «الإسماعيلي وصل لمرحلة سيئة، وهناك تراجع إداري كبير داخل النادي، البعض يوجه اللوم للاعبين، ولكن هناك بعض الاختيارات غير موفقة، لماذا لا يتم اختيار اللاعبين الجدد من أبناء النادي الإسماعيلي، لابد أن يكون هناك لجنة كرة تتولى إدارة القطاع».

وواصل: «أوجه اللوم لرئيس النادي.. هو السبب الأول فيما يحدث، منذ 7 شهور وهو بعيد عن الإسماعيلي، وهو بعيد تماما ولا يدير النادي.. أين أعضاء مجلس الإدارة، النادي يدار بواسطة 4 أفراد فقط».

وتابع أبوجريشة: «هناك تعتيم كبير عما يحدث، حتى في المواقع الإلكترونية يتم التعتيم على بعض الأمور، هناك معاداة للجميع من جانب إدارة الإسماعيلي».

وأكمل:«أتمنى أن يقود الإسماعيلي مدير فني من أبناء النادي، حتى يتم انتشال الفريق من الكبوة التي يمر بها، هناك مدربين مميزين ينجحون في الخارج، مثل حمزة الجمل وأبوطالب العيسوي وأحمد العجوز وعماد سليمان».

وأوضح: «الكل حزين للغاية، والأمر ليس له علاقة بالتواجد والعمل داخل النادي، ولكن لمصلحة من ما يحدث للإسماعيلي، الإدارة لا ترغب في الإصلاح، والجماهير غاضبة مما يحدث، هناك حالة عناد تاريخي ضد أبناء الإسماعيلي، لابد من تجميع رموز النادي من أجل إنجاح المنظومة وإعادة الفريق للمسار الصحيح».

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واختتم: «الإسماعيلي يحتاج إلى اسم كبير في التدريب، الجميع ليس لديه ثقة في مجلس الإدارة، والفريق قادر على الوصول لنهائي البطولة العربية هي مجرد 90 دقيقة ومباراة الذهاب خرجت بنتيجةليس سيئة».